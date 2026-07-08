ONG-urile propun majorarea contribuțiilor în favoarea lor de la 2% la 3,5%

Organizațiile neguvernamentale din Moldova propun creșterea cotei de contribuție procentuale de la 2% la 3,5% și încurajarea donațiilor prin SMS.

Acestea sunt cerințele Consiliului Național al ONG-urilor, incluse în poziția lor generală. Aceasta a fost prezentată Ministerului Finanțelor în cadrul consultărilor privind proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2027, informează logos-press.md.

În general, consiliul susține inițiativa instituției de a simplifica legislația. În același timp, propune amendamente care să mențină sustenabilitatea financiară a sectorului.

Așadar, reducerea propusă inițial a cotei impozitului pe venit pentru persoanele fizice va duce la diminuarea fondurilor primite de ONG-uri, ceea ce va limita autonomia acestora.

În acest context, membrii societății civile propun creșterea cotei de alocare de la 2% la 3,5%. Aceasta va permite compensarea reducerii veniturilor interne destinate lor.

Reamintim că Ministerul Finanțelor a renunțat deja la introducerea cotei progresive a impozitului pe venit în anul următor, iar soarta ulterioară a proiectului politicii fiscale este incertă. De asemenea, comunitatea propune îmbunătățirea regimului fiscal pentru caritate și sponsorizare, prin introducerea unor stimulente suplimentare pentru donatorii în favoarea organizațiilor publice. Totodată, se propune dezvoltarea unor mecanisme moderne de atragere a fondurilor, de exemplu, prin SMS.

Reamintim că, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, alocările către ONG-uri și biserici sunt în creștere. În 2026, contribuabilii au direcționat către acestea aproape 26 milioane lei.