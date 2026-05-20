Olanda va aloca Moldovei 1,5 milioane de euro pentru securitate cibernetică și reziliență.

Fondurile vor fi alocate pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării, securității cibernetice și rezilienței la amenințările hibride, transmite realitatea.md.

Anunțul privind alocarea finanțării a fost făcut după întrevederea președintei Maia Sandu cu premierul Țărilor de Jos, Rob Jetten.

Oficialul olandez a transmis că după invadarea țării vecine de către Rusia, Moldova a devenit un partener cheie pentru Ucraina și pentru restul Europei. Potrivit lui, Țările de Jos continuă să ne sprijine și ne susțin aderarea la UE.

De asemenea, părțile au discutat posibilitățile de extindere a cooperării în domeniile horticulturii și energiei sustenabile.