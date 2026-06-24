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24 Iunie 2026, 13:51
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Oferta de valută în mai a acoperit cererea în proporție de 91,1%

Cererea netă a agenților economici din Moldova pentru valută în luna mai a fost acoperită în proporție de 91,1% din oferta netă a persoanelor fizice, comparativ cu 80,5% în aprilie.

Oferta de valută în mai a acoperit cererea în proporție de 91,1%.
Oferta de valută în mai a acoperit cererea în proporție de 91,1%.

Potrivit serviciului de presă al Băncii Naționale, acest lucru se datorează scăderii ofertei nete de valută din partea persoanelor fizice în ultima lună de primăvară cu 13,9 milioane euro (-5,1%), până la 264,7 milioane euro, în timp ce cererea netă de valută din partea agenților economici a crescut cu 55,3 milioane (16%), până la 290,6 milioane, transmite infotag.md.

În aceste condiții, Banca Națională nu a considerat necesar să intervină pe piața interbancară.

Cursul mediu de schimb al monedei naționale față de euro în luna mai s-a apreciat de la 20,2124 la 20,1620 lei pentru 1 euro.

În structura valutară a ofertei nete de valută străină din partea persoanelor fizice, prima poziție rămâne ocupată de euro - 67,7% (-5,3 p.p.), în timp ce ponderea dolarului SUA a crescut de la 16,9% la 22,7%. Ponderea totală a altor valute (în principal, lira sterlină a Marii Britanii) în luna mai, dimpotrivă, a scăzut de la 10,1% la 9,6%.

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