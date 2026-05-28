O taxă pentru rezervele strategice va fi inclusă în prețul carburanților: Acesta ar putea crește cu 60 de bani.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mîța, în cadrul dezbaterilor privind noul mecanism de creare a rezervelor de carburanți, informează bani.md.

Oficialul a declarat că fondurile pentru constituirea stocurilor vor fi colectate imediat după ce ANRE va modifica regulamentul privind stabilirea prețului plafon pentru produsele petroliere și constituirea conturilor speciale.

„Cele 60 de bani vor fii incluse în preț, conform perioadelor de tranziție și chiar dispozițiilor finale ale legii, imediat ce ANRE va modifica regulamentul cu privire la stabilirea prețului plafon a produselor petroliere și constituirea conturilor speciale, aceste fonduri vor începe a fi colectate”, a declarat Mîța.

Potrivit acestuia, noile costuri ar urma să fie incluse în prețurile la pompă în decurs de câteva luni după intrarea în vigoare a legii.

Secretarul de stat a explicat că mecanismul este necesar pentru crearea rezervelor strategice de carburanți și că experiența altor state a demonstrat că simpla obligare a operatorilor să păstreze stocuri nu oferă rezultatele necesare.

„Directiva europeană presupune să avem această unitate de stocare și împărțirea egală: 50% unitatea centrală și 50% operatorii economici”, a precizat reprezentantul Ministerului Energiei.

Vitalie Mîța a recunoscut, totodată, că noul sistem presupune o implicare mai mare a statului în gestionarea pieței produselor petroliere.

„Parcă am zis că deetatizăm, dar tot mergem spre etatizare și etatizare. Sper să vă placă”, a afirmat acesta.

Potrivit proiectului de lege, stocurile ar urma să fie constituite pe o perioadă de 90 de zile.