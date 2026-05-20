O nouă întârziere pe „linia independenței energetice”: Contractorii riscă amenzi.

Ultimele comunicate de la Ministerul Energiei şi de la Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică (UCIPE) indică ca termen pentru finalizarea lucrărilor sfârșitul lunii mai, astfel încât, începând cu luna iunie, să poată fi inițiate lucrările de ajustare, testare și energizare a Liniei electrice aeriene de 400 KV Vulcănești-Chișinău, supranumită „linia independenţei energetice”, transmite Mold-street.com.

Menționăm că lucrările de construcție ale liniei electrice au fost finalizate în luna noiembrie 2025, iar în luna ianuarie au fost efectuate lucrări de testare.

La subiectul întârzierilor lucrărilor la stațiile electrice, reporterul Mold-Street.com a discutat cu directorul UCIPE, Ruslan Surugiu.

„Este vorba de Staţia Electrică Chişinău. Aici avem o situaţie mai delicată în relaţia cu contractorul. Am convenit anterior cu ei că finele lunii mai trebuie să fie finalizate lucrările la elementele critice, care ar permite energizarea staţiei. Celelalte lucrări – deja la finele lunii iunie. În cazul staţiei Vulcăneşti, conform contractului ei au termen de finalizare a lucrărilor mijlocul lunii iunie, inclusiv cu darea în exploatare. Şi cu contractorii de acolo suntem în discuţie ca lucrările la elementele critice să fie gata la finele lunii mai”, a declarat Surugiu.

În ceea ce privește stația din Vulcănești, conform contractului, antreprenorul este obligat să finalizeze lucrările și să pună obiectivul în funcțiune până la mijlocul lunii iunie.

Inițial, modernizarea stației din Chișinău trebuia să fie finalizată încă în octombrie 2024. Totuși, implementarea proiectului s-a confruntat cu o serie de circumstanțe neprevăzute, inclusiv războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

După cum a explicat șeful UCIPE, o parte semnificativă a echipamentului din proiectul inițial trebuia să fie livrată din Rusia. După începutul războiului, aceste livrări au fost anulate, iar antreprenorii au fost nevoiți să caute soluții alternative, să modifice documentația de proiect și să plaseze noi comenzi.

„Toate acestea au dus la întârzieri, care au fost acceptate prin prelungirea termenului de execuție a proiectului cu nouă luni. Astfel, termenul aprobat pentru finalizarea lucrărilor rămâne iulie 2025. Prin urmare, se poate constata că antreprenorii sunt în întârziere față de grafic”, a subliniat Surugiu.

El a precizat că este vorba nu despre transformatoare, ci despre diverse sisteme de protecție și alte componente – de la cabluri până la bobine, o parte dintre acestea trebuind anterior să vină din Rusia.

Totodată, șeful UCIPE a subliniat că prezența brandului Siemens în denumirea antreprenorului nu înseamnă că tot echipamentul este produs direct de compania germană.

Potrivit lui Surujiu, companiile care execută lucrările la stația din Chișinău riscă să primească o amendă de 10% din valoarea contractului – sumă pe care a numit-o „deloc neglijabilă”.

„Ne apropiem deja de etapa aplicării sancțiunilor pecuniare, deoarece antreprenorii au fost avertizați. Chiar dacă stația din Vulcănești va fi gata la timp, fără finalizarea stației din Chișinău nu vom putea pune în funcțiune linia Vulcănești–Chișinău”, a declarat el.

Modernizarea stației „Chișinău 330 kV” și extinderea stației „Vulcănești 400 kV” sunt etape cheie pentru conectarea liniei Vulcănești–Chișinău la infrastructura energetică a sudului și centrului țării, inclusiv a Capitalei.

Linia cu o lungime de 157 de kilometri a primit denumirea neoficială de „linia independenței energetice”, deoarece va permite transportul direct al energiei electrice către cel mai mare centru de consum din țară.

Proiectul este implementat de Guvernul Republicii Moldova prin Ministerul Energiei și UCIPE, cu sprijin financiar din partea Grupului Băncii Mondiale. Beneficiarul proiectului este întreprinderea de stat Moldelectrica.