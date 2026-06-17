Numărul companiilor aflate în insolvabilitate este în creștere în Republica Moldova.

Numărul agenților economici aflați în stare de insolvabilitate este în continuă creștere, fenomen care afectează drepturile sociale ale angajaților și sustenabilitatea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Conform raportului Curții de Conturi privind executarea bugetului pe anul 2025, prezentat Comisiei pentru Controlul Finanțelor Publice, la sfârșitul perioadei de raportare, 1.631 de agenți economici se aflau în proces de insolvabilitate. Numărul acestora a crescut cu 89 față de anul precedent. Această situație a condus la majorarea datoriei față de bugetul asigurărilor sociale cu 15,6 milioane de lei. Totodată, suma totală a datoriei la sfârșitul anului a ajuns la 499,5 milioane de lei, informează logos-pres.md.

În același timp, au fost anulate creanțe în valoare de 25,3 milioane de lei. Aceasta înseamnă că angajații au fost privați complet de dreptul de a primi plăți sociale din aceste fonduri.

Evaluarea a arătat că neplata contribuțiilor afectează și alte drepturi sociale fundamentale, cum ar fi dreptul la pensia pentru limită de vârstă, pensia de urmaș (pentru vechime îndelungată) și pensia de invaliditate.

În cadrul audierilor parlamentare, președintele comisiei, Adrian Lebedinschi, a caracterizat situația drept o problemă uriașă, care necesită intervenție urgentă.

În acest context, deputata Marina Morozova a anunțat elaborarea unui proiect de lege destinat să îmbunătățească mecanismele de insolvență.

La rândul său, membrul Curții de Conturi, Nina Onofrei, a subliniat că scopul principal este nu doar suplimentarea bugetului, ci și respectarea drepturilor cetățenilor la primirea plăților sociale pe care le-au câștigat.

„Aici sunt încălcate drepturile oamenilor și este foarte important să găsim o soluție”, a declarat Nina Onofrei.