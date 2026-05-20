Munteanu: Moldova și FMI au ajuns la un nou acord privind programul de cooperare.

Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu în debutul ședinței Guvernului, transmite deschide.md.

Potrivit șefului Executivului, în această dimineață a avut loc o ședință de concludere cu reprezentanții FMI.

„Au fost depășite anumite neconcordanțe tehnice și există o înțelegere comună privind reformele, ritmul și prioritățile pentru următoarea perioadă”, a declarat Munteanu.

Premierul a precizat că această înțelegere nu reprezintă doar o formalitate, ci este rezultatul unui efort considerabil.

„Partenerii internaționali consideră că R. Moldova are o echipă profesională, știe ce face, se mișcă într-o direcție corectă, într-un ritm bun, chiar atunci când circumstanțele externe rămân foarte complicate”, a adăugat el.

În acest sens, a precizat șeful Executivului, următorul pas în cooperarea cu FMI ar fi aprobarea acordului de către Consiliul de directori al Fondului.



