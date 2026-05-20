Munteanu: Moldova și FMI au ajuns la un nou acord privind programul de cooperare
Guvernul Republicii Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un nou acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani.
Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu în debutul ședinței Guvernului, transmite deschide.md.
Potrivit șefului Executivului, în această dimineață a avut loc o ședință de concludere cu reprezentanții FMI.
„Au fost depășite anumite neconcordanțe tehnice și există o înțelegere comună privind reformele, ritmul și prioritățile pentru următoarea perioadă”, a declarat Munteanu.
Premierul a precizat că această înțelegere nu reprezintă doar o formalitate, ci este rezultatul unui efort considerabil.
„Partenerii internaționali consideră că R. Moldova are o echipă profesională, știe ce face, se mișcă într-o direcție corectă, într-un ritm bun, chiar atunci când circumstanțele externe rămân foarte complicate”, a adăugat el.
În acest sens, a precizat șeful Executivului, următorul pas în cooperarea cu FMI ar fi aprobarea acordului de către Consiliul de directori al Fondului.