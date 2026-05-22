Munteanu: Este important să consolidăm dialogul dintre stat și mediul de afaceri.

El a declarat că cele trei decenii de activitate ale Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate, transmite infotag.md.

„Timp de trei decenii, Confederația a reprezentat vocea antreprenorilor și a contribuit la consolidarea dialogului dintre stat și mediul economic. Și acest lucru este important. Pentru că în spatele fiecărei investiții, fiecărui loc de muncă și fiecărei companii stau oameni care cred în Republica Moldova și dezvoltă aici afaceri”, a declarat premierul.

Munteanu a menționat că în ultimii ani antreprenorii s-au confruntat cu dificultăți serioase, dar, în ciuda acestora, economia a continuat să funcționeze datorită afacerilor care au păstrat locurile de muncă și au continuat dezvoltarea.

„Vrem ca Republica Moldova să devină o economie mai competitivă, mai atractivă pentru investiții și mai bine conectată la standardele europene. Acest obiectiv nu poate fi atins fără participarea mediului de afaceri”, a concluzionat premierul.

Confederația reunește aproximativ 3.000 de companii din sectoarele cheie ale economiei naționale.