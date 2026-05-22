theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
22 Mai 2026, 09:52
4 948
Copiază linkul
Link copiat

Munteanu: Este important să consolidăm dialogul dintre stat și mediul de afaceri

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat joi la un eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova.

Munteanu: Este important să consolidăm dialogul dintre stat și mediul de afaceri.
Munteanu: Este important să consolidăm dialogul dintre stat și mediul de afaceri.

El a declarat că cele trei decenii de activitate ale Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate, transmite infotag.md.

„Timp de trei decenii, Confederația a reprezentat vocea antreprenorilor și a contribuit la consolidarea dialogului dintre stat și mediul economic. Și acest lucru este important. Pentru că în spatele fiecărei investiții, fiecărui loc de muncă și fiecărei companii stau oameni care cred în Republica Moldova și dezvoltă aici afaceri”, a declarat premierul.

Munteanu a menționat că în ultimii ani antreprenorii s-au confruntat cu dificultăți serioase, dar, în ciuda acestora, economia a continuat să funcționeze datorită afacerilor care au păstrat locurile de muncă și au continuat dezvoltarea.

„Vrem ca Republica Moldova să devină o economie mai competitivă, mai atractivă pentru investiții și mai bine conectată la standardele europene. Acest obiectiv nu poate fi atins fără participarea mediului de afaceri”, a concluzionat premierul.

Confederația reunește aproximativ 3.000 de companii din sectoarele cheie ale economiei naționale.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici