Munteanu, despre salarii mai mari și reducerea impozitului până la 7%: Propunem un sistem mai echitabil.

Potrivit Ministerului Finanțelor, scopul principal al noii politici este ca „fiecare cetățean care lucrează să câștige mai mult și fiecare antreprenor să poată investi mai mult în dezvoltarea economică a țării”, transmite radiomoldova.md.

„Ne propunem un sistem mai simplu – tot ce e mai simplu, de regulă, funcționează mai bine –, un sistem mai echitabil, mai transparent, să stimulăm munca, investițiile. Ne vom consulta cu mediul de afaceri, cu organizațiile neguvernamentale, ne consultăm cu Fondul Monetar Internațional, care agreează abordarea Ministerului Finanțelor”, a declarat miercuri, 11 iunie, prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Reducerea impozitului pe venit la 7%

Una dintre principalele modificări vizează scăderea poverii pe salariați. Impozitul pe venitul persoanelor fizice ar urma să scadă de la 12% la 7% pentru veniturile sub 1 milion de lei anual, urmând ca veniturile peste acest prag să fie impozitate cu 15%.

De asemenea, scutirea personală va fi transformată într-o plată lunară directă pentru persoanele care muncesc legal și au copii minori, măsură despre care autoritățile afirmă că va sprijini munca formală.

Facilități pentru investiții

Proiectul prevede aplicarea cotei zero pentru profitul reinvestit, în timp ce impozitul pe profitul redistribuit ar urma să fie de 15%, măsură menită să încurajeze investițiile în economie.

TVA-ul rămâne la cota standard de 20%, însă sunt eliminate scutirile existente, ceea ce, potrivit autorilor, va permite restituirea lunară, integrală și automatizată a TVA-ului acumulat.

Regimul de activitate independentă este extins la orice tip de activitate economică, cu impozitare de 15% pentru veniturile de până la 1 milion de lei și de 30% pentru veniturile care depășesc acest prag.

Totodată, sunt prevăzute plafonări pentru impozitele locale: impozitul pe bunurile imobile ar urma să fie limitat la 1% din valoare, iar taxele locale aplicate pe rulajul companiilor la 3%.

Accize și taxe în agricultură

Proiectul mai include restituirea accizei la motorina utilizată în agricultură, în condiții de creștere graduală, până la nivelul minim admis în Uniunea Europeană.

În același timp, sunt introduse noi accize pentru produse considerate nocive sau poluante, precum lichidele pentru țigările electronice, băuturile cu zahăr sau îndulcitori și articolele pirotehnice.

Autoritățile estimează că noile prevederi ar putea reduce deficitul bugetar cu aproximativ 6 miliarde de lei în 2027, prin reducerea facilităților considerate ineficiente și creșterea colectării.

Documentul va fi supus consultărilor publice până la 19 iunie, iar implementarea este prevăzută în trei etape: octombrie 2026 (produse alimentare, HoReCa, e-commerce), ianuarie 2027 (medicamente, autoturisme, cazare) și aprilie 2027 (resurse energetice).