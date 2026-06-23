Muntean: Majorarea TVA va duce la scumpiri și la sărăcirea populației.

Economistul Iurie Muntean a criticat reforma TVA promovată de partidul de guvernământ, explicând că este dăunătoare pentru economia țării și pentru fiecare cetățean.

Fostul viceministru al Economiei și Comerțului, Iurie Muntean, și-a exprimat speranța că cetățenii Republicii Moldova ar putea trăi ca în Danemarca, însă a subliniat că valoarea adăugată produsă de un cetățean danez este de zece ori mai mare decât cea a unui cetățean moldovean. Doar din acest motiv Danemarca își poate permite să aplice astfel de mecanisme în raport cu valoarea adăugată produsă.

Politicianul a remarcat că deja toată lumea înțelege că majorarea TVA-ului de către PAS va genera o reacție în lanț, cu o creștere semnificativă a tuturor prețurilor — la resursele energetice, medicamente, produse și altele. În final, acest lucru va duce, în orice caz, la sărăcirea populației.

„Și la noi în țară deja aproximativ 800.000 de cetățeni supraviețuiesc cu mai puțin de 200 de dolari pe lună. Rata sărăciei este deja peste 30%, iar în zonele rurale din sudul țării chiar peste 50%”, a subliniat Iurie Muntean.



