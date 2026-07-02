Motorina și benzina în Moldova continuă să se scumpească.

ANRE a stabilit noi prețuri maxime pentru carburanți, valabile de mâine, 3 iulie.

Astfel, benzina se va scumpi cu 7 bani și va costa 27,82 lei pe litru, și motorina la fel va crește cu 7 bani, ajungând la 24,79 lei pe litru.

Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională sunt acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.

ANRE stabilește prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirea, cât și ieftinirea carburanților.