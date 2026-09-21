Motorina se apropie de 40 de lei: Un importator a ocupat 46% din piață.

Prețul motorinei în Moldova a crescut din nou brusc de la începutul lunii septembrie, depășind deja pragul de 36 de lei pe litru.

Experții și politicienii avertizează că prețul ar putea ajunge chiar și la 40 de lei (circa doi euro), ceea ce va exercita o presiune enormă asupra agriculturii, transportului și prețurilor de consum, relatează Mold-Street.

Creșterea costului importurilor și vulnerabilitatea pieței

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), motorina reprezintă peste 72% din consumul de produse petroliere din țară, iar Republica Moldova importă exclusiv produse finite.

Deși volumul importurilor în primele opt luni ale anului 2026 a rămas stabil — peste 450 de mii de tone —, valoarea totală a achizițiilor s-a dublat din cauza cotațiilor internaționale. Prețul de import pe tonă a crescut de la 720 de dolari în ianuarie la peste 1.460 de dolari în aprilie și august. În perioada 17–18 septembrie, cotația internațională Platts pentru o tonă de motorină a depășit pragul de 1.600 de dolari.

Ca urmare, pe lângă prețul ridicat, piața se confruntă cu riscuri structurale serioase: de la stocurile reduse — depozitele naționale acoperă doar 2–3 săptămâni de consum, mult sub norma europeană de 90 de zile — până la logistica fragmentată.

Importurile sunt efectuate preponderent cu autocisterne (lotul mediu — 27 de tone), ceea ce majorează cheltuielile de transport.

În plus, în Republica Moldova nu există rafinării și nici pârghii de influență asupra marjei de rafinare.

Prin urmare, prețul depinde de politica de export a țărilor furnizoare.

Principalii furnizori și restructurarea pieței

Principala sursă de aprovizionare rămâne România, care în opt luni ale acestui an a asigurat circa 58% din importurile de motorină, față de 73–74% în 2025. Restul necesarului este acoperit de țări precum Turcia (15%), Bulgaria, Egipt și Arabia Saudită. Importurile din Rusia au fost sistate complet din 2024.

Datele vamale arată că piața importurilor și comerțului cu ridicata de motorină a suferit schimbări majore după retragerea Lukoil-Moldova, provocată de sancțiunile americane din octombrie 2025.

Astfel, cota companiei rusești pe piață a scăzut de la 38% în 2024 la doar 4% în primele opt luni ale anului 2026. Volumele eliberate au fost redistribuite între Rompetrol, Petrom-Moldova și un grup de traderi de dimensiuni medii.

În primele opt luni ale acestui an, cota Rompetrol Moldova a depășit 46%, în creștere cu șapte puncte procentuale față de 39% în 2024. La mare distanță urmează Petrom Moldova — 12%, Vero-Nadina SRL — 10,5%, Avante SRL — 8,2%, Siento SRL — 5,9% și Lukoil-Moldova — 4%.

Astfel, pe piață s-a conturat o situație în care o companie controlează aproape jumătate din piață și poate dicta condițiile și prețurile la importul și vânzarea motorinei. În plus, mai mult de jumătate din motorină este importată de la rafinăria Petromidia, care aparține grupului Rompetrol. Această situație afectează concurența pe piață.

Ce măsuri și soluții examinează autoritățile

În condițiile în care peste 62% din prețul motorinei la stațiile PECO reprezintă costul produsului petrolier importat, singura opțiune pentru autorități de a tempera creșterea prețurilor rămâne modificarea poverii fiscale. Reprezentanții Guvernului au declarat că este examinată posibilitatea reducerii accizelor sau a cotei TVA.

Totuși, chiar și reducerea accizei la jumătate ar putea însemna o scădere a prețului cu amănuntul al motorinei cu mai puțin de 5% — cu circa 1,7 lei, în timp ce reducerea proporțională a cotei TVA ar duce la o diminuare a prețului cu aproximativ 8%, sau cu circa trei lei.

În același timp, aceasta ar însemna și reducerea veniturilor bugetare în condițiile unui deficit uriaș.

Pe termen mediu și lung, măsurile de consolidare a securității pieței petroliere din Republica Moldova includ extinderea capacităților de stocare din portul Giurgiulești — proiect transmis Administrației Porturilor Maritime Constanța —, diversificarea rutelor maritime, precum și transferul activelor Lukoil către un operator care îndeplinește cerințele, pentru a nu permite formarea unui monopol pe piață.