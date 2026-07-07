Motorina rămâne cel mai popular carburant în Moldova. Consumul de cărbune a crescut cu o treime în 2025.

Consumul de cărbune în Republica Moldova a urcat la 116 mii de tone în 2025, în creștere cu o treime față de anul precedent.

Datele statistice arată și o majorare a consumului de produse petroliere, segment unde motorina își menține supremația, cu 63% din totalul utilizat, informează Radio Moldova.

Republica Moldova a importat de patru ori mai multă energie electrică în anul 2025 față de 2024, adică circa 3.3 milioane de MWh comparativ cu 744 de mii de MWh, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS).

Totodată, țara a început să producă aproape de două ori mai multă energie prin sistemele proprii, producția primară crescând de la 650 de mii de MWh în 2024 la 1.1 milioane de MWh în anul 2025.

Ca urmare, și consumul intern a înregistrat o creștere față de 2024, de la 4 la 4.1 milioane de MWh, situându-se, totuși, sub nivelul anilor 2022 și 2023, cu peste 500 de mii de MWh.

Ponderea cea mai mare în consumul intern brut de produse petroliere a deținut-o, în anul 2025, motorina, cu o cotă de 63 la sută, ceea ce reprezintă peste 750 de mii de tone, cu 60 de mii de tone mai mult decât în anul 2024.

În schimb, consumul de benzină se află într-un declin ușor față de anul 2024, atingând volumul de 189 de mii de tone în comparație cu 192 de mii de tone în anul precedent.

De asemenea, consumul de gaze lichefiate scade treptat în ultimii patru ani: de la 57 de mii de tone în 2022 la 54.5 mii de tone în 2025.

Amintim că Parlamentul Republicii Moldova a votat, pe 26 iunie curent, o lege care va permite crearea, până în anul 2030, a stocurilor de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete.

Totodată, autoritățile își propun ca, până în 2030, energia verde produsă în R. Moldova să acopere cel puțin 30% din consumul intern.