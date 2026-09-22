Motorina ar putea depăși pragul de 40 de lei: Autoritățile pregătesc mecanisme de intervenție.

Autoritățile vor să dispună de mecanisme pentru o intervenție rapidă în cazul în care prețurile la carburanți vor continua să crească și pentru a preveni depășirea pragului psihologic de 40 de lei.

Declarația a fost făcută de șeful Centrului de Gestionare a Crizelor, Sergiu Diaconu.

Potrivit acestuia, situația de pe piața motorinei depinde de evenimentele din Orientul Mijlociu și de războiul din Ucraina, iar problemele vizează atât aprovizionarea, cât și prelucrarea și transportul produselor petroliere, scrie ziar.md.

Drept exemplu, el a invocat situația din Franța, unde, potrivit lui, la unele dintre stațiile de alimentare se atestă un deficit de motorină.

„În Franța, peste 10% dintre stațiile de alimentare se confruntă cu un deficit de motorină. Chiar dacă la nivel internațional motorina încă există, aceasta nu este suficientă pentru a asigura sezonul rece”, a declarat Diaconu.

Oficialul a menționat, de asemenea, problemele privind prelucrarea petrolului brut și perturbarea lanțurilor logistice din Marea Neagră. În opinia sa, riscurile au crescut în ultimele săptămâni.

„Nu știm ce va urma, pentru că, uitați-vă, cât de mult s-au intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra infrastructurii Ucrainei, uitați-vă cât de mult s-a schimbat situația din Orientul Mijlociu. Riscurile apar și devin tot mai serioase”, a declarat șeful Centrului de Gestionare a Crizelor.

În acest context, Diaconu a explicat că propunerea privind introducerea stării de urgență are drept scop inclusiv prevenirea unui posibil deficit și crearea unor mecanisme de intervenție.

„Dacă prețurile vor continua să crească, Guvernul trebuie să aibă posibilitatea de a interveni imediat, derogând de la legi, și anume acest lucru le vom cere parlamentarilor să aprobe — derogarea de la procedurile de achiziții”, a spus el.

Potrivit lui Diaconu, una dintre sarcini este ca prețurile să nu depășească pragul de 40 de lei.

„Pe de o parte, pentru ca noi să putem stabiliza situația, iar pe de altă parte — să ne asigurăm că prețurile nu vor depăși, de exemplu, pragul psihologic de 40 de lei”, a precizat oficialul.

Astăzi, 22 septembrie 2026, Guvernul a susținut introducerea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Parlamentul urmează să examineze această solicitare astăzi, la ora 14:30, în cadrul unei ședințe extraordinare.

Ultima dată, sectorul energetic al Republicii Moldova s-a aflat în regim de stare de urgență în perioada 25 martie – 25 aprilie. Ulterior, această măsură a fost înlocuită cu regimul de alertă sporită, care a expirat la 23 iunie.

Mai târziu, din 28 iulie, țara a trecut la regim de alertă sporită în sectoarele energetic și hidrologic. Inițial, măsura a fost instituită pentru 30 de zile, apoi a fost prelungită cu încă 30 de zile.

Astăzi, benzina COR 95 se vinde la prețul maxim de 33,99 lei pentru un litru — după o scumpire de 19 bani.

Motorina standard se vinde la prețul maxim de 36,52 lei pentru un litru, cu 41 de bani mai mult decât în ziua precedentă.