Moldovenii iau credite în mod activ: Ipotecile și împrumuturile de consum ating recorduri.

Potrivit raportului, cele mai mari expuneri ale băncilor sunt pe segmentul creditelor pentru procurarea și construcția imobilelor, care au ajuns la 27,88 miliarde de lei și reprezintă aproximativ un sfert din întregul portofoliu bancar. În perioada analizată au fost acordate 647 de credite noi pe acest segment, informează bani.md.

Pe locul doi se află creditele acordate comerțului, care au ajuns la 22,26 miliarde de lei, în timp ce băncile au acordat 439 de credite noi în acest sector.

Totodată, moldovenii continuă să se împrumute și pentru consum. Soldul creditelor de consum a urcat la 20,4 miliarde de lei, iar numărul creditelor noi acordate în perioada de raportare a fost de 24.452, cel mai mare dintre toate categoriile analizate.

Datele BNM mai arată că sectorul bancar are expuneri și în alte domenii economice. Creditele acordate agriculturii se ridică la 5,63 miliarde de lei, cele pentru prestarea serviciilor la 4,65 miliarde de lei, iar cele destinate industriei alimentare și industriei productive depășesc 4 miliarde de lei fiecare.

În același timp, creditele pentru sectorul energetic au ajuns la 3,33 miliarde de lei, iar cele pentru transport, telecomunicații și dezvoltarea rețelelor la 3,12 miliarde de lei.

Raportul mai arată că băncile au acordat în perioada de raportare un total de 141.827 de credite, cele mai multe fiind pe segmentul populației și al creditelor de consum.