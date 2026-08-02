Moldovenii au investit în titluri de valoare de stat peste 1,3 miliarde de lei.

Peste 1,3 miliarde de lei au investit cetățenii Republicii Moldova în valori mobiliare de stat prin intermediul platformei eVMS.md, în cei doi ani de la lansarea acesteia.

În aceeași perioadă, investitorii au încasat dobânzi de peste 60 de milioane de lei, scrie bani.md.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în cei doi ani au fost organizate 20 de sesiuni de subscriere, iar interesul cetățenilor a depășit în repetate rânduri oferta disponibilă. Două dintre obligațiunile emise prin intermediul platformei au ajuns deja la scadență și au fost răscumpărate integral.

Până în prezent, eVMS.md a adunat peste 8 500 de utilizatori activi și aproape 3 800 de investitori unici. Aceștia au efectuat mai mult de 16 000 de tranzacții. Investitorii au vârste cuprinse între 18 și 84 de ani.

În cei doi ani de funcționare, modul de investiție prin intermediul platformei a fost extins treptat. Din aprilie 2025, emisiunile de valori mobiliare de stat au devenit lunare, în locul sesiunilor trimestriale.

Din aprilie 2026, fiecare sesiune include simultan obligațiuni de stat cu maturități de unu, doi, trei și patru ani. Din mai 2026 a fost introdus și mecanismul de subscriere continuă, care le oferă investitorilor mai multă flexibilitate.

Prin intermediul eVMS.md, persoanele fizice pot cumpăra direct și integral online valori mobiliare de stat.

În prezent, o nouă sesiune de subscriere este deschisă până pe 10 august. Următoarea rundă va avea loc în perioada 10–24 august 2026.