Moldovenii aleg tot mai des cașcavalul în locul brânzei de oi.

Locuitorii Moldovei au început să consume de 20 de ori mai mult cașcaval în ultimii 25 de ani.

Dacă în anul 2000 consumul mediu pe persoană era de 400 de grame pe an, în 2026 acesta a crescut până la 8,3 kg. Despre aceasta a vorbit economistul Veaceslav Ioniță, transmite rupor.md.

Potrivit lui, încă în anul 2000 situația era inversă. Atunci locuitorii Moldovei consumau aproximativ 1,9 kg de brânză de oi pe persoană, aproape de cinci ori mai mult decât cașcaval.

Anul 2015 a fost unul de cotitură. Acesta a fost ultimul an în care în Moldova s-a consumat mai multă brânză de oi decât cașcaval.

De atunci consumul de brânză de oi a scăzut treptat până la 1,2 kg pe persoană, iar consumul de cașcaval a crescut până la 8,3 kg. În prezent, locuitorii Moldovei consumă aproape de șapte ori mai mult cașcaval decât brânză de oi. Ioniță leagă această schimbare de modificările nivelului de trai și ale obiceiurilor alimentare. Potrivit lui, cașcavalul a devenit parte a bucătăriei urbane moderne, incluzând pizza, paste, sandvișuri și alte produse, preferate mai frecvent de tineri și copii.

Consumul total de cașcaval în această perioadă a crescut de la 2,2 kg la aproximativ 9,5 kg pe persoană. Aproape toată această creștere, conform economistului, se datorează cașcavalului.

Ioniță consideră aceasta una dintre cele mai vizibile schimbări în consumul de produse alimentare din Moldova în ultimul sfert de secol.