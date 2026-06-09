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rupor.md logorupor
9 Iunie 2026, 14:01
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Moldovagaz va continua să asigure livrările de gaze în Transnistria până la sfârșitul anului

Moldovagaz va continua să fie responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a Transnistriei. ANRE a prelungit numirea companiei ca întreprindere responsabilă până la 30 iunie, data expirării termenului.

Moldovagaz va continua să asigure livrările de gaze în Transnistria până la sfârșitul anului.
Moldovagaz va continua să asigure livrările de gaze în Transnistria până la sfârșitul anului.

Conform cadrului normativ în vigoare, întreprinderea responsabilă de furnizarea gazelor naturale pe malul stâng al Nistrului este obligată să creeze și să mențină rezerve de gaze naturale destinate consumatorilor din regiune, informează rupor.md.

ANRE menționează că această măsură este necesară pentru asigurarea neîntreruptă a mecanismelor operaționale și contractuale existente, inclusiv servicii de transport, echilibrare și flexibilitate.

Moldovagaz a fost desemnată întreprinderea responsabilă de furnizarea gazelor naturale în Transnistria începând cu 1 septembrie 2025 pentru o perioadă inițială până la 31 martie 2026, termen care ulterior a fost prelungit.

Sursă
rupor.md logorupor
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