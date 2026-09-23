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moldpres.md logomoldpres
23 Septembrie 2026, 09:22
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Moldovagaz ar putea fi obligată să furnizeze gaze în Transnistria până pe 30 aprilie

Ministerul Energiei a propus ANRE să prelungească obligația Moldovagaz privind furnizarea gazelor naturale în regiunea transnistreană până pe 30 aprilie 2027.

Moldovagaz ar putea fi obligată să furnizeze gaze în Transnistria până pe 30 aprilie.
Moldovagaz ar putea fi obligată să furnizeze gaze în Transnistria până pe 30 aprilie.

Compania trebuie, de asemenea, să creeze rezerve de gaze în proporție de 15% din consumul regiunii.

Despre aceasta a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, scrie moldpres.md.

„Pentru prima parte a iernii, Moldovagaz a fost desemnată inițial sau propusă pentru desemnare drept organizație care furnizează gaze pe malul stâng, iar recent am transmis ANRE o propunere de a prelungi obligația Moldovagaz de a furniza gaze pe malul stâng până la sfârșitul sezonului de încălzire, adică până la 30 aprilie. În conformitate cu această obligație, SA "Moldovagaz" trebuie, printre altele, să creeze aceste rezerve și să contracteze volumele necesare, care constituie 15%, așa-numita obligație de stocare a gazelor pentru malul stâng. Din câte știm, întreprinderea lucrează în această direcție”, a declarat Dorin Junghietu.

În discursul său, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că autoritățile trebuie să aibă grijă de locuitorii regiunii transnistrene.

„Acolo locuiesc cetățenii noștri. Trebuie să ne gândim și la ei, oricare ar fi divergențele cu regimul de la Tiraspol. În regiune continuă să fie furnizat gaz prin intermediul unei companii ungare. Acest gaz este plătit de partenerii regiunii, iar acum, când se apropie perioada de iarnă, conform legislației Republicii Moldova, trebuie să ne asigurăm că SA Moldovagaz va crea rezervele necesare de gaze, inclusiv pentru malul stâng al Nistrului. Legea care ni se aplică se aplică și lor. Negociem cu Moldovagaz, iar Moldovagaz, la rândul său, negociază cu acționarul principal”, a declarat Vasile Tofan.

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