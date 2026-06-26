Moldovagaz a înregistrat un profit de 1,2 miliarde de lei datorită reevaluării datoriilor.

Acționarii SA „Moldovagaz” au aprobat raportul financiar pentru anul 2023 în cadrul adunării generale anuale. Compania a înregistrat un profit net de 1,165 miliarde de lei.

Acest indicator nu s-a format din activitatea principală de livrare a gazelor, ci ca urmare a recalculării datoriilor comerciale ale întreprinderii, transmite rupor.md.

În comparație, în 2024 compania a înregistrat o pierdere de 627,6 milioane de lei. Activitatea operațională a companiei s-a încheiat cu o pierdere de 40,9 milioane de lei. Veniturile din vânzări au fost de 15,39 miliarde de lei. Din această sumă, 13,76 miliarde de lei au fost cheltuieli pentru costul vânzărilor, iar 1,6 mld. lei au reprezentat cheltuieli de desfacere.

Profitul final al companiei a fost posibil datorită scăderii cursului dolarului SUA față de leul moldovenesc. Obligațiile „Moldovagaz” față de SA „Gazprom” și SRL „Factoring-Finance” sunt denominate în valută. Din cauza întăririi leului, suma acestor datorii s-a redus la recalculare. În raport, acest lucru este reflectat ca venit din diferențe de curs în valoare de 1,915 miliarde lei.

Totodată, în document se menționează că situația financiară a societății este caracterizată printr-un capital propriu negativ. La sfârșitul anului 2025 acesta a fost de minus 1,518 miliarde lei. De asemenea, în bilanțul întreprinderii sunt înregistrate pierderi neacoperite din anii precedenți în sumă de 3,88 miliarde lei.

La adunarea acționarilor a fost aleasă componența Consiliului de Supraveghere, format din șase persoane. „Gazprom”, care deține 50% din acțiunile întreprinderii, i-a propus pe Serghei Kuzneț, Vitalii Markelov, Kirill Neuimin și Dmitrii Handoga.

Agenția Proprietății Publice, care reprezintă statul și deține 35,33% din acțiuni, a delegat în consiliu doi reprezentanți. Aceștia au fost secretarii de stat ai Ministerului Energiei, Carolina Novac și Vitalie Mîța