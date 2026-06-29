Moldova va reduce lista statelor cu care face schimb de informații privind conturile financiare.

Lista jurisdicțiilor cu care Moldova efectuează schimbul automat de informații privind conturile financiare va fi redusă semnificativ.

Proiectul de ordin în cauză a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și supus consultării publice până la 6 iulie 2026.

Documentul prevede reducerea atât a numărului de jurisdicții care furnizează informații autorităților competente din Moldova, cât și al numărului de jurisdicții cărora Moldova le furnizează informațiile corespunzătoare în cadrul Acordului multilateral privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare, informează logos-pres.md.

Conform proiectului, modificările vizează și două anexe ale acestui ordin, în care sunt prezentate listele jurisdicțiilor care fac schimb de informații. Ambele vor fi mai scurte decât cele în vigoare în prezent.

Așadar, lista statelor participante care furnizează Moldovei date despre conturile financiare va include 82 de jurisdicții, față de 118 câte sunt acum.

A doua anexă a ordinului menționat, cu lista jurisdicțiilor raportabile către care Moldova trimite informații, va fi redusă de la 110 state la 73.

Conform legislației, Serviciul Fiscal de Stat este autoritatea competentă pentru realizarea schimbului automat de informații despre conturile financiare. Acestea se transmit cel târziu până la 30 septembrie a anului calendaristic următor celui la care se referă.

SFS, după necesitate, se adresează Ministerului Finanțelor cu solicitarea de a corecta listele jurisdicțiilor participante și raportabile.