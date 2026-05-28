Moldova va primi 218 milioane de euro de la BIRD „în condiții foarte avantajoase”.

Acesta este destinat implementării Programului de operațiuni pentru politici de creștere durabilă.

Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a fost autorizat să semneze acordul, scrie logos-pres.md.

„Este vorba despre 218 milioane de euro pe o perioadă de 30 de ani, cu o perioadă de grație de 9 ani, în condiții foarte avantajoase. În cadrul programului au fost deja implementate unele măsuri preliminare de reformă. Este vorba despre modernizarea sistemului de achiziții publice, îmbunătățirea mediului de afaceri, creșterea transparenței financiare, reforme în domeniul educației și pieței muncii, precum și alinierea sectoarelor energetic și de transport la standardele Uniunii Europene”, a declarat ministrul.

Reamintim că acest proiect face parte dintr-un program mai amplu, în valoare totală de 400 milioane de dolari, planificat pentru anii 2026–2027.

Programul acoperă domenii-cheie: administrația publică, competitivitatea economică, protecția socială, energia, protecția mediului și digitalizarea economiei. Pentru a obține finanțarea, Republica Moldova s-a angajat să îndeplinească 14 condiții. Până în prezent, șapte măsuri din prima etapă au fost deja realizate.