Moldova va extinde schimbul de date fiscale privind criptoactivele.

Guvernul planifică să aprobe proiectul de ratificare a amendamentului la acordul multilateral al autorităților competente privind schimbul automat de informații despre conturile financiare, transmite IPN.

Conform documentului, modificările sunt necesare pentru alinierea la actualizările Standardului Comun de Raportare (SCR), elaborat sub egida Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Noul amendament introduce cerințe suplimentare de raportare și reguli mai stricte de verificare pentru instituțiile financiare, în contextul dezvoltării rapide a piețelor financiare și a activelor digitale.

Ministerul Finanțelor subliniază că schimbul automat de informații este unul dintre cele mai eficiente instrumente în lupta împotriva evaziunii fiscale internaționale. Datorită acestui mecanism, autoritățile fiscale primesc anual date despre conturile financiare pe care rezidenții moldoveni le dețin în alte jurisdicții, ceea ce contribuie la creșterea transparenței fiscale.

Republica Moldova aplică deja acest sistem și a realizat primul schimb automat de informații în 2024, pentru datele aferente anului 2023. În prezent, țara schimbă informații cu aproximativ 120 de jurisdicții participante la sistem. Noile reguli vor fi aplicate de instituțiile financiare începând cu 1 ianuarie 2027, iar primele rapoarte conform standardelor actualizate vor fi prezentate în 2028.