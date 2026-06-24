Moldova va elabora documentația pentru electrificarea tronsonului feroviar Ungheni–Chișinău–Revaca–Aeroport.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a semnat la Bruxelles o scrisoare de intenție pentru elaborarea documentației privind electrificarea tronsonului feroviar Ungheni-Chișinău-Revaca-Aeroport.

Scrisoarea este semnată împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), transmite infotag.md.

Vicepremierul a declarat acest lucru în cadrul companiei publice Teleradio-Moldova, numind proiectul un pas care apropie Moldova de infrastructura europeană.

El a povestit că anunțul privind semnarea scrisorii cu BERD a fost făcut la o întâlnire ministerială la Bruxelles, organizată de comisarul pentru extindere Marta Kos, comisarul pentru parteneriat internațional Josef Síkela și comisarul pentru transport durabil Apostolos Tzitzikostas.

Uniunea Europeană intenționează să mobilizeze până la 2 miliarde de euro pentru investiții în infrastructura de transport, punctele de trecere a frontierei și simplificarea procedurilor comerciale în regiunea Mării Negre și în Caucazul de Sud.

„Avem nevoie de rute comerciale sigure, iar Coridorul de Transport Transcaspic a devenit exact o astfel de soluție”, a spus Kos, sugerând că comerțul pe această rută ar putea crește de cinci ori în următorii 15 ani.

Pentru Republica Moldova, sarcina imediată este integrarea propriei rețele feroviare în sistemul feroviar european.

Tronsonul Ungheni-Chișinău, prelungit până la aeroport, va deveni prima cale ferată electrificată din Moldova cu ecartament european. Pe această rută va fi eliminată schimbarea roților la frontieră.