theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
11 Iunie 2026, 21:27
2 078
Copiază linkul
Link copiat

Moldova va crește rezervele de gaze pentru iarnă și va obliga Transnistria să facă stocuri de combustibil

Guvernul Moldovei a aprobat modificări la lege care schimbă regulile de creare a rezervelor strategice de gaze pe ambele maluri ale Nistrului.

Moldova va crește rezervele de gaze pentru iarnă și va obliga Transnistria să facă stocuri de combustibil.
Moldova va crește rezervele de gaze pentru iarnă și va obliga Transnistria să facă stocuri de combustibil.

Serviciul de presă al Guvernului informează că aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea consumatorilor în caz de situații de urgență și întreruperi ale aprovizionării în timpul sezonului de încălzire, transmite rupor.md.

Această decizie, consideră autoritățile, arată că Chișinăul întărește controlul asupra securității energetice a țării. Pe malul drept, rezerva minimă pentru iarna 2026–2027 va fi majorată cu 6,5 milioane de metri cubi, ajungând la un stoc total neutilizabil de 56,3 milioane de metri cubi. Malul stâng este acum obligat să aibă și el o rezervă de siguranță: furnizorul local va trebui să stocheze volume egale cu 15% din consumul mediu anual al regiunii din ultimii cinci ani. În calcul va intra doar combustibilul pentru nevoile personale ale locuitorilor și întreprinderilor de pe malul stâng, iar gazul pentru producerea energiei electrice vândute în exterior nu va fi asigurat astfel.

Transnistria va putea păstra aceste volume pe cont propriu sau să angajeze traderi certificați din Moldova, Uniunea Europeană și țările Comunității Energetice. Până la sfârșitul acestui an, alimentarea neîntreruptă cu gaz pe malul stâng va fi asigurată în continuare de societatea pe acțiuni „Moldovagaz”.

Deoarece în Moldova nu există depozite de gaze, toate aceste rezerve strategice, care garantează țării cel puțin zece zile de autonomie în timpul iernii, compania „Energocom” le va depozita în depozitele din Ucraina și România până la 1 octombrie. Aceste rezerve sunt interzise a fi utilizate pentru nevoile curente, fiind destinate strict situațiilor de criză de urgență.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici