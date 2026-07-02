Moldova va avea nevoie de 10 ani pentru a rambursa creditele pe termen lung fără a contracta împrumuturi noi.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la sfârșitul primului trimestru al anului 2026 a crescut cu 4,1% față de sfârșitul anului trecut și a ajuns la 10,52 miliarde de euro.

Aceste date au fost publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM).

Sarcina datoriei asupra economiei se intensifică. Raportul dintre datoria externă și produsul intern brut (PIB) al țării a crescut cu 1,9 puncte procentuale, ajungând la 58%. La 31 decembrie 2025, acest indicator era de 10,11 miliarde de euro, scrie rupor.md.

O mare parte a datoriei este reprezentată de credite pe termen lung.

Datorie pe termen lung: 7,86 miliarde de euro (74,7% din volumul total).

Datorie pe termen scurt: 2,66 miliarde de euro (25,3% din volumul total).

Sectorul de stat a contractat împrumuturi mai activ decât cel privat. Datoria externă publică a Moldovei a crescut cu 5,4%, ajungând la 4,55 miliarde de euro. În același timp, creșterea datoriilor sectorului privat este mai modestă cu 3%, ajungând la 5,98 miliarde de euro. În prezent, ponderea statului în volumul total al datoriei externe este de 43,2%, iar a sectorului privat 56,8%.

În primele trei luni ale anului 2026, Moldova a alocat 183 milioane de euro pentru plata dobânzilor și a principalului. Sarcina s-a repartizat astfel:

Sectorul public: 55 milioane de euro.

Sectorul privat: 128,1 milioane de euro.

Raportul cheltuielilor pentru serviciul datoriei față de exportul de bunuri și servicii a fost de 12,9%. La Banca Națională, acest nivel este considerat „moderat”, ceea ce indică menținerea stabilității balanței de plăți.

Cine este principalul creditor al țării?

Fondul Monetar Internațional (FMI) își păstrează ferm poziția de principal donator financiar al Moldovei. Partea fondului reprezintă 26% din totalul datoriei externe publice.

În top 5 cei mai mari creditori ai republicii se numără:

FMI — 1,18 miliarde de euro. Grupul Băncii Mondiale — 1,13 miliarde de euro. Comisia Europeană — 831 milioane de euro. Banca Europeană de Investiții (BEI) — 441,7 milioane de euro. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) — 378 milioane de euro.

Conform calculelor Băncii Naționale, dacă Moldova va îngheța complet semnarea noilor acorduri de credit și va menține ritmul actual al plăților, pentru rambursarea integrală a datoriei externe pe termen lung existente vor fi necesari aproximativ 9,4 ani.