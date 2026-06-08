Moldova va atrage peste 40 de milioane de euro pentru modernizarea școlilor rurale

Membrii comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat avizul consultativ privind începerea negocierilor cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru încheierea unui acord de credit în valoare de 40 milioane euro. Pe lângă creditul BEI, proiectul va primi un sprijin nerambursabil de 2 milioane euro prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate, contribuția Republicii Moldova fiind de 8 milioane euro, scrie logos-pres.md.

Fondurile vor fi direcționate spre reînnoirea infrastructurii școlare conform standardelor Uniunii Europene. Proiectul prevede creșterea eficienței energetice a clădirilor și dezvoltarea mediilor educaționale digitale.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, care a elaborat acest proiect, 20 de instituții de învățământ din diverse regiuni ale țării vor beneficia de condiții moderne, sigure și incluzive, adaptate nevoilor actuale ale elevilor și cadrelor didactice.

Investițiile planificate vizează aspecte legate de eficiența energetică, digitalizare și reconfigurarea spațiilor educaționale cu o suprafață totală de peste 200.000 m². Aceste măsuri vor permite îmbunătățirea condițiilor de studiu, sporirea atractivității școlilor și facilitarea accesului la educație de calitate, în special pentru copiii din comunitățile vulnerabile.

Acordul va intra în vigoare după ratificarea sa de către Parlament.