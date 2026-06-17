Moldova va atrage 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea agriculturii.

Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat începerea negocierilor și semnarea acordului financiar cu Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului „Grădina Moldovei II”.

Finanțarea, potrivit autorităților, este destinată creșterii competitivității agriculturii și susținerii procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană, transmite rupor.md.

Acest program va continua parteneriatul început în 2016 în cadrul primei etape a proiectului „Grădina Moldovei”. Dacă linia de credit anterioară susținea în principal pomicultura, noul proiect va acoperi un spectru mai larg de activități: viticultura, zootehnia, acvacultura, procesarea produselor agricole, dezvoltarea sistemelor de irigații și digitalizarea sectorului.

Partea principală a fondurilor — aproximativ 135 milioane de euro — va fi alocată prin intermediul instituțiilor financiare sub formă de credite pentru întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari. Alte 15 milioane de euro vor fi direcționate de stat către investiții publice: modernizarea infrastructurii educaționale și de cercetare, asigurarea securității alimentare și dezvoltarea serviciilor publice de profil.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, inițiatorul proiectului, finanțarea preferențială va permite atragerea unor investiții totale de peste 300 milioane de euro, ținând cont de contribuția beneficiarilor. Ministerul subliniază că implementarea programului va ajuta la modernizarea infrastructurii, crearea locurilor de muncă în mediul rural, creșterea volumului exporturilor și reducerea dependenței de importurile de produse alimentare.