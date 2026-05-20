Moldova va aloca peste 4 miliarde de lei pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.

Pentru implementarea programului vor fi alocați 4,26 miliarde lei. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru simplificarea accesului la credite, dezvoltarea serviciilor digitale, susținerea exportului și promovarea antreprenoriatului feminin, informează rupor.md.

Unul dintre obiectivele cheie ale planului este crearea a peste 17.000 de noi locuri de muncă în sectorul privat până în 2027. Autoritățile intenționează, de asemenea, să tripleze volumul granturilor nerambursabile pentru lansarea startup-urilor și să extindă programul de garanții financiare de stat pentru credite de la 1,8 miliarde la 4,5 miliarde lei. În plus, se planifică o implementare mai activă a facturilor electronice, crescând ponderea acestora în afaceri până la 22%.

Un pas important va fi trecerea la standardele europene de definire a întreprinderilor mici și mijlocii. Această schimbare va permite companiilor moldovenești să participe în mod egal cu cele europene la programele și fondurile UE. Programul este direct legat de strategia de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană și are scopul de a pregăti economia locală pentru activitatea pe piața unică europeană.