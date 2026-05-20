theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
20 Mai 2026, 16:00
5 266
Copiază linkul
Link copiat

Moldova va aloca peste 4 miliarde de lei pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii

Guvernul a aprobat noul plan de acțiuni pentru anii 2026–2027, destinat dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Moldova va aloca peste 4 miliarde de lei pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.
Moldova va aloca peste 4 miliarde de lei pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.

Pentru implementarea programului vor fi alocați 4,26 miliarde lei. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru simplificarea accesului la credite, dezvoltarea serviciilor digitale, susținerea exportului și promovarea antreprenoriatului feminin, informează rupor.md.

Unul dintre obiectivele cheie ale planului este crearea a peste 17.000 de noi locuri de muncă în sectorul privat până în 2027. Autoritățile intenționează, de asemenea, să tripleze volumul granturilor nerambursabile pentru lansarea startup-urilor și să extindă programul de garanții financiare de stat pentru credite de la 1,8 miliarde la 4,5 miliarde lei. În plus, se planifică o implementare mai activă a facturilor electronice, crescând ponderea acestora în afaceri până la 22%.

Un pas important va fi trecerea la standardele europene de definire a întreprinderilor mici și mijlocii. Această schimbare va permite companiilor moldovenești să participe în mod egal cu cele europene la programele și fondurile UE. Programul este direct legat de strategia de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană și are scopul de a pregăti economia locală pentru activitatea pe piața unică europeană.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici