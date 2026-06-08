Moldova va aloca 5 milioane de lei pentru asistența medicală a solicitanților de azil.

Articolul corespunzător privind cheltuielile este inclus în cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2027–2029, scrie logos-pres.md.

Pachetul de servicii medicale de bază va fi aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății, iar furnizorii de servicii medicale vor fi selectați pe baza unor criterii clare. Inspectoratul General pentru Migrație va încheia cu aceștia contracte directe pentru plata serviciilor prestate. Conform regulilor propuse, toate persoanele care solicită azil pe teritoriul Republicii Moldova vor primi asistență medicală prin adresare directă la instituțiile medicale corespunzătoare.

Solicitanții de azil cu nevoi speciale, pe lângă asistența medicală primară și de urgență, vor avea dreptul la tratamentul de bază al bolilor. În același timp, copiii solicitanți de azil vor beneficia de servicii medicale în aceleași condiții ca și copiii – cetățeni ai Republicii Moldova.

Finanțarea va fi asigurată din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, fiind permise și alte surse, precum donații sau granturi. Actul normativ, elaborat pe baza Legii privind azilul, urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. În prezent, proiectul se află în etapa consultărilor publice.