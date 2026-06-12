Moldova va actualiza Convenția privind evitarea dublei impuneri cu Belgia

Documentul corespunzător a fost publicat și a intrat în vigoare. Conform acestuia, șefa grupului de negociere din partea moldovenească a fost numită secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Corina Alexa, transmite logos-pres.md.

În prezent, ambele părți se ghidează după un acord semnat în 1987 între guvernele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Regatul Belgiei privind evitarea dublei impuneri a veniturilor și proprietăților. Dispozițiile acestui acord se aplică impozitelor în vigoare la momentul semnării sale.

În ceea ce privește Moldova, este vorba despre impozitul pe veniturile persoanelor juridice străine, impozitul pe venit al populației (inclusiv persoanelor fizice străine), impozitul agricol, impozitul pe proprietarii de clădiri și impozitul funciar.

Acordul prevede că dispozițiile sale se vor aplica și impozitelor identice sau similare care vor fi introduse după data semnării documentului, în completarea impozitelor existente sau în locul acestora.

În scopul promovării cooperării economice cu diverse țări, Moldova a semnat o serie de acorduri privind evitarea dublei impuneri. Printre cele mai recente se numără Malta, Georgia și Emiratele Arabe Unite.