Moldova și România își vor extinde cooperarea în dezvoltarea infrastructurii de transport rutier.

Negocierile vizează și podul rutier Ungheni peste Prut, transmite logos-pres.md.

Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat un aviz consultativ care autorizează delegația țării noastre să poarte aceste negocieri.

Documentul va crea baza necesară pentru implementarea proiectelor de infrastructură destinate îmbunătățirii legăturilor de transport între cele două state. Printre acestea se numără podul rutier între Ungheni din Republica Moldova și localitatea cu același nume din România.

Noul acord va înlocui documentul semnat în 2022, care a servit drept bază pentru începerea lucrărilor de construcție a podului rutier de frontieră. Totodată, acesta va extinde cooperarea bilaterală prin implementarea unui mecanism coordonat de control la frontieră, ceea ce va contribui la optimizarea traficului transfrontalier. Acordul va facilita, de asemenea, accesul la finanțare preferențială din partea Uniunii Europene.

Proiectul va fi legat de dezvoltarea ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu-Mureș – Iași – Ungheni pe teritoriul României și a primului tronson al autostrăzii Ungheni – Chișinău – Odesa pe teritoriul Republicii Moldova. În același timp, este planificată dezvoltarea terminalului feroviar intermodal din Berești.

Conectarea Republicii Moldova la Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T) este una dintre prioritățile țării noastre, iar podul peste Ungheni va asigura o legătură directă cu rețeaua românească de autostrăzi și, indirect, cu infrastructura de transport europeană. Proiectul va facilita deplasarea persoanelor și mărfurilor, va apropia cele două maluri ale râului Prut și va crea noi oportunități pentru dezvoltarea comerțului și economiei. După semnare, acordul urmează să fie ratificat de Parlament.