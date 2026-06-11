Moldova și Bulgaria vor organiza în toamnă un forum economic pentru noi parteneriate și investiții.

Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care a revenit astăzi din vizita efectuată la Sofia, capitala Bulgariei, transmite moldpres.md.

Premierul a subliniat că subiectul a fost analizat în cadrul întrevederii cu omologul său bulgar, Rumen Radev.

„M-am întors dintr-o vizită de o zi din Sofia. Am avut o întâlnire foarte bună cu premierul Rumen Radev, prim-ministrul bulgar, și am convenit că o să organizăm în toamnă, la Chișinău, un forum economic focusat pe trei direcții: IT, industria agroalimentară și proiecte în domeniul energetic, în care Bulgaria s-a specializat și unde putem să creăm și să căutăm niște sinergii între companiile noastre și companiile din Bulgaria”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

Totodată, șeful Guvernului a anunțat că la finalul lunii iunie, Chișinăul va găzdui o nouă misiune economică a MEDEF-ului, organizație economică franceză, care, potrivit oficialului, „va aduce parteneriate noi”.

Premierul Alexandru Munteanu a efectuat, pe 10 iunie, o vizită la Sofia, pentru a participa la Summitul Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP).