Moldova și Bulgaria vor organiza în toamnă un forum economic pentru noi parteneriate și investiții
Republica Moldova și Bulgaria vor organiza la Chișinău, în toamna acestui an, un forum economic comun, axat pe trei direcții: industria agroalimentară, tehnologii informaționale și energetică.
Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care a revenit astăzi din vizita efectuată la Sofia, capitala Bulgariei, transmite moldpres.md.
Premierul a subliniat că subiectul a fost analizat în cadrul întrevederii cu omologul său bulgar, Rumen Radev.
„M-am întors dintr-o vizită de o zi din Sofia. Am avut o întâlnire foarte bună cu premierul Rumen Radev, prim-ministrul bulgar, și am convenit că o să organizăm în toamnă, la Chișinău, un forum economic focusat pe trei direcții: IT, industria agroalimentară și proiecte în domeniul energetic, în care Bulgaria s-a specializat și unde putem să creăm și să căutăm niște sinergii între companiile noastre și companiile din Bulgaria”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.
Totodată, șeful Guvernului a anunțat că la finalul lunii iunie, Chișinăul va găzdui o nouă misiune economică a MEDEF-ului, organizație economică franceză, care, potrivit oficialului, „va aduce parteneriate noi”.
Premierul Alexandru Munteanu a efectuat, pe 10 iunie, o vizită la Sofia, pentru a participa la Summitul Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP).