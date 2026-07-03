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3 Iulie 2026, 10:45
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Moldova și-a păstrat statutul de cel mai mare cumpărător de unt ucrainean

În acest an, Moldova, care este, în mod tradițional, cel mai mare importator de unt din Ucraina, și-a mărit cota cu aproape 30%.

Moldova și-a păstrat statutul de cel mai mare cumpărător de unt ucrainean.
Moldova și-a păstrat statutul de cel mai mare cumpărător de unt ucrainean.

Conform datelor Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, publicate pe 29 iunie, Moldova a devenit cel mai mare importator de unt ucrainean în primele cinci luni ale anului 2026, deținând 42,4% din exportul ucrainean de unt, informează logos-pres.md.

Azerbaidjan a ocupat locul al doilea cu 19,4%, iar Georgia – locul al treilea cu 9,5%, arată datele.

Exportul ucrainean de unt din ianuarie până în mai 2026 s-a redus de 2,1 ori comparativ cu perioada similară din 2025, scăzând la 3.800 de tone. În termeni financiari, exportul a scăzut de 2,5 ori, ajungând la 22,3 milioane de dolari.

În tot anul 2025, Ucraina a exportat 15.000 de tone de unt — de 2,1 ori mai mult decât în 2024 —, iar veniturile au crescut de 2,2 ori, ajungând la 107,4 milioane de dolari. Cei mai mari cumpărători în acel an au fost Moldova (31,4%), Azerbaidjan (10,2%) și Polonia (9,4%).

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