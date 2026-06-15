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15 Iunie 2026, 11:27
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Moldova și-a majorat de cinci ori livrările de benzină către Ucraina

În mai 2026, volumul importurilor de benzină în Ucraina a crescut cu aproape 30% față de luna precedentă, ajungând la 90.300 de tone.

Moldova și-a majorat de cinci ori livrările de benzină către Ucraina.
Moldova și-a majorat de cinci ori livrările de benzină către Ucraina.

Țările furnizoare:

— Lituania a ocupat primul loc, crescând exportul de la 25.000 de tone în aprilie la 31.000 de tone în mai;

— România a ocupat poziția a doua, majorând volumele de la 15.200 de tone la 24.000 de tone;

— Germania a livrat 17.000 de tone de benzină, față de 15.000 de tone în aprilie;

— Moldova și-a majorat livrările aproape de cinci ori — de la 2.500 de tone la 12.000 de tone;

— Polonia a crescut exportul de la 4.000 de tone la 6.000 de tone;

— Slovacia a livrat 0,7 mii de tone, față de 0,3 mii de tone în aprilie, scrie logos-pres.md, citând enkorr.ua.

În schimb, Grecia, care în aprilie a livrat 7.800 de tone, în mai a încetat complet livrările de benzină către Ucraina.

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