Moldova produce de 25 de ori mai puțin vin decât Italia.

Republica Moldova ocupă locul 19 în lume, cu un volum de producție de 179 milioane de litri de vin în 2025. În ciuda volumelor relativ modeste, țara depășește Grecia, care a produs 162 milioane de litri.

Italia și-a consolidat în 2025 poziția de cel mai mare producător de vin din lume, cu o producție estimată la 4,438 miliarde de litri, potrivit datelor Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), prezentate de AAWE Wine Economics, scrie bani.md.

Franța ocupă locul al doilea, cu 3,608 miliarde de litri, urmată de Spania, cu 2,868 miliarde de litri. Statele Unite completează primele patru poziții, cu o producție de 2 miliarde de litri.

Australia (1,134 miliarde de litri), Argentina (1,077 miliarde de litri), Africa de Sud (1,020 miliarde de litri), Chile (839 milioane de litri), Germania (755 milioane de litri) și Portugalia (596 milioane de litri) completează topul primilor zece producători mondiali.

Republica Moldova se clasează pe locul 19 în lume, cu o producție de 179 milioane de litri de vin în 2025. Deși este un producător modest comparativ cu marile puteri vitivinicole, Moldova depășește în clasament state precum Grecia, care a produs 162 milioane de litri, însă se află în urma Chinei (216 milioane de litri), Austriei (253 milioane de litri) și Georgiei (256 milioane de litri).

Potrivit datelor OIV, Italia produce de aproape 25 de ori mai mult vin decât Republica Moldova.

La nivel mondial, Italia deține aproximativ 20% din producția globală de vin, urmată de Franța cu 16%, Spania cu 13% și Statele Unite cu 9%. Australia, Argentina și Africa de Sud contribuie fiecare cu aproximativ 5%, Chile cu 4%, Germania cu 3%, iar celelalte state însumează aproximativ 22% din producția mondială.