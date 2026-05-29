tvrmoldova.md logotvrmoldova
29 Mai 2026, 08:10
3 296
Moldova pregătește noi proiecte de investiții cu participarea UE

La conferința de investiții UE–Moldova, care va avea loc pe 4 iunie, sunt așteptate noi anunțuri despre proiecte și investiții în sectoare considerate strategice pentru economie.

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a declarat că autoritățile vor prezenta noi proiecte de investiții, bazate pe mai multe instrumente care și-au demonstrat deja eficiența, informează tvrmoldova.md.

„Cel mai important este că vom anunța investiții în Republica Moldova pe baza mai multor instrumente care au stat la baza succeselor noastre. De asemenea, vom face declarații privind cooperarea cu băncile și structurile financiare internaționale și vom lansa proiecte investiționale trilaterale. Al treilea instrument este un fond de investiții pe care am reușit să-l atragem începând cu noiembrie-decembrie anul trecut, finalizând practic discuțiile pentru anunțurile din 4 iunie”, a declarat Osmochescu.

Conferința care va avea loc pe 4 iunie la Chișinău este organizată după apelul Comisiei Europene de a investi în Republica Moldova. La acest apel au fost deja depuse 45 de propuneri de proiecte.

Evenimentul este organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană în cadrul Planului de Creștere al UE pentru Moldova, a cărui valoare este estimată până la 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027.

Conferința va fi deschisă de președinta Maia Sandu, prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

tvrmoldova.md logotvrmoldova
