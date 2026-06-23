Moldova poate primi încă 503 milioane de euro prin Planul de creștere al UE.

Moldova poate primi încă 503 milioane de euro în cadrul Planului de creștere, dacă finalizează toate reformele prevăzute până la sfârșitul anului.

A declarat acest lucru președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la summitul Moldova-UE de la Bruxelles.

Potrivit acesteia, Planul de creștere rămâne unul dintre instrumentele cheie pentru integrarea treptată a Moldovei pe piața unică a UE. Von der Leyen a declarat că țara a realizat deja 93% din reformele prevăzute de acest mecanism, scrie rupor.md.

„Un singur număr spune totul. Moldova a finalizat 93% din reformele pe care trebuia să le implementeze în cadrul Planului de creștere. Aceasta a asigurat deja 504 milioane de euro finanțare pentru Moldova. Dacă Moldova va finaliza toate reformele până la sfârșitul anului, vor fi eliberate încă 503 milioane de euro”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Potrivit lui von der Leyen, aceste fonduri trebuie alocate pentru drumuri, poduri, noi oportunități de finanțare, precum și pentru susținerea sistemului de sănătate și a cetățenilor.

Șefa Comisiei Europene a remarcat că în ultimul an Moldova a obținut deja rezultate concrete din apropierea față de UE. Ea a amintit despre aderarea la SEPA, care a făcut transferurile de bani mai rapide și mai ieftine, precum și despre participarea la programul Roam Like at Home, care elimină taxele de roaming pentru cetățeni și companii.

Von der Leyen a menționat, de asemenea, progresul Moldovei în reducerea dependenței de gazul și energia electrică rusească. Potrivit acesteia, UE va continua să susțină reziliența energetică a țării, dezvoltarea interconectoarelor și creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Separat, șefa Comisiei Europene a declarat despre sprijinul pentru securitatea Moldovei în contextul atacurilor hibride, atacurilor cibernetice și încălcărilor spațiului aerian. Potrivit acesteia, UE pregătește pentru Moldova un nou pachet de 120 milioane de euro pentru anul 2026 în cadrul Fondului European pentru Pace.