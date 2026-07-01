Moldova lansează un proiect de modernizare a școlilor în valoare de 51,5 milioane de euro.

Un proiect de reconstrucție și modernizare a 20 de școli va fi implementat în Moldova cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI). Guvernul a aprobat ratificarea acordului privind finanțarea programului relevant.

Volumul total al investițiilor în proiect va ajunge la 51,5 milioane de euro, dintre care 40 de milioane de euro vor fi acordate de Banca Europeană de Investiții sub formă de credit, transmite rupor.md.

Fondurile vor fi alocate renovării infrastructurii școlare în diferite regiuni ale țării. Scopul proiectului este de a crea condiții mai moderne, sigure și confortabile pentru educația a mii de elevi.

Autoritățile menționează că acesta este primul proiect al BEI în Moldova, implementat în cadrul Planului de creștere economică al Uniunii Europene pentru Republica Moldova.