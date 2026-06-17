Moldova investește 1,4 miliarde de lei în creșterea eficienței energetice a locuințelor.

Pentru creșterea eficienței energetice a locuințelor, prin Fondul de Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova (FEERM), în anii 2024-2027 vor fi mobilizați 1,4 miliarde de lei.

Despre aceasta au anunțat directorul Centrului pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Muntean, și coordonatorul proiectului „Eficiența energetică și sursele regenerabile de energie pentru Moldova (E4M)”, Torsten Greis, la o masă rotundă dedicată investițiilor de stat în reabilitarea sectorului rezidențial al țării, transmite logos-pres.md.

Programul de finanțare FEERM a fost elaborat cu sprijin financiar al UE și aprobat de Guvernul Republicii Moldova în aprilie 2024. Însă a început să funcționeze după o perioadă de pregătire abia în 2025 și câștigă treptat avânt. La mijlocul lunii iunie a anului trecut, ultima dintre toate, a fost lansată linia de finanțare Casa Verde.

Așadar, tema principală a mesei rotunde a fost evaluarea primului an de funcționare deplină a FEERM.

Proiectul este susținut de „Eficiența energetică și sursele regenerabile de energie pentru Moldova (E4M)”, implementat de Societatea Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ).

Scopul proiectului este susținerea modernizării energetice a locuințelor, reducerea consumului de energie, utilizarea surselor regenerabile de energie și, în consecință, îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor.

În 2025 programul a fost implementat (și va continua să fie implementat) prin trei produse principale de finanțare:

— „eficiența energetică a blocurilor de locuințe”;

— „eficiența energetică a caselor individuale în gospodăriile rurale cu vulnerabilitate energetică extremă”;

— cofinanțarea investițiilor în surse regenerabile de energie Casa Verde.

Potrivit lui Ion Muntean, în cele trei direcții menționate se planifică investiții în valoare totală de 1,09 miliarde lei, iar restul de 310 milioane vor fi, după cum a spus oficialul, „pentru cheltuieli administrative”.

Pentru prima direcție vor fi alocate 621 milioane lei, pentru a doua 93,4 milioane, iar pentru a treia – 554 milioane.

În cadrul proiectului „Eficiența energetică a blocurilor de locuințe”:

— au fost pregătite audituri energetice pentru 98 de blocuri;

— au fost implicate 77 de asociații de proprietari de condominii (APC);

— au fost aprobate 14 proiecte de investiții;

— valoarea totală a proiectelor aprobate a fost de 69,18 milioane lei;

— au fost lansate procedurile de proiectare și achiziții pentru lucrările de reabilitare energetică.

Grantul acordat prin programul FEERM acoperă până la 70% din costul lucrărilor de reabilitare energetică, iar restul de 30% reprezintă contribuția locatarilor. Ion Muntean a precizat că, conform calculelor, aceste cheltuieli ar trebui să se amortizeze în 3-4 ani de exploatare a clădirii reabilitate. În plus, pentru locatarii vulnerabili energetic sunt prevăzute alocații suplimentare care pot acoperi până la 90% din contribuția lor.

„Paralel, cu sprijinul programului „Eficiența energetică și sursele regenerabile de energie pentru Moldova (E4M)”, se implementează un proiect pilot pentru blocuri de locuințe cu până la 20 de apartamente. Acesta este finanțat de Norvegia cu un buget de 1 milion de euro și face parte din programul E4M, al cărui buget total este de 26,3 milioane de euro. Programul este finanțat și de guvernele Germaniei, UE și alți parteneri de dezvoltare”, a spus Torsten Greis.

De asemenea, din acest fond se finanțează instruirea experților în eficiență energetică și a conducătorilor asociațiilor de locatari, promovarea în mass-media și rețelele sociale, precum și alte programe.

În cadrul produsului de finanțare „Eficiența energetică a caselor individuale în gospodăriile rurale cu vulnerabilitate energetică extremă”:

— au fost stabilite contacte cu peste 600 de gospodării;

— au fost efectuate peste 350 de vizite la fața locului;

— au fost pregătite 192 de audituri energetice;

— au fost aprobate 152 de cereri de finanțare;

— au fost semnate 141 de contracte de finanțare;

— au fost lansate achiziții pentru 121 de case individuale;

— au fost finalizate lucrările la 42 de obiecte.

În cadrul acestui produs financiar, 50% din cheltuielile eligibile sunt finanțate de UE și Guvernul Germaniei, alte 45% sunt acoperite din Fondul pentru Reducerea Vulnerabilității Energetice, iar contribuția beneficiarilor este de doar 5%.

În cadrul produsului de finanțare Casa Verde:

— au fost depuse 745 de cereri de participare;

— au fost aprobate 88 de proiecte de investiții;

— au fost semnate 68 de contracte de finanțare;

În cadrul programului Casa Verde statul compensează până la 50% din cheltuieli (dar nu mai mult de 200.000 lei) pentru termoizolare, instalarea cazanelor, pompelor de căldură sau panourilor solare.

Conform estimărilor, realizate pe baza proiectelor aprobate, a declarat Ion Muntean, implementarea FEERM poate asigura anual:

— economii de energie de peste 5,86 milioane kWh;

— economii financiare de peste 14,65 milioane lei;

— reducerea emisiilor cu peste 1.438 tone de CO2;

— reabilitarea sau includerea în procesul de reabilitare a peste 60.000 m2 de suprafețe încălzite;

— instalarea a circa 400 kW de capacitate fotovoltaică în cadrul produsului Casa Verde.

Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, Ion Muntean a recunoscut că la implementarea proiectului există și anumite dificultăți. În principal, acestea sunt legate de neîncrederea oamenilor în posibilitatea amortizării rapide a banilor proprii investiți.

„Locatarii nu cred că prin reabilitarea energetică a blocului pot reduce facturile la energia consumată cu până la 50%”, a spus directorul CNED. „Atunci îi trimitem la obiective deja realizate – „mergeți pe strada Calea Ieșilor din Chișinău la adresa cutare” sau „mergeți în Hânceștii” și discutați cu oamenii care au trăit iarna aceasta în blocuri renovate”.

Problema etajelor întâi și ultimul rămâne în continuare nerezolvată. Locatarii care au apartamente în mijlocul blocului nu vor să plătească pentru termoizolarea acoperișului sau a subsolului.

Totuși, în ansamblu, rezultatele anului 2025 arată că programul de stat FEERM a devenit un mecanism cu adevărat funcțional de susținere a investițiilor în eficiența energetică a sectorului rezidențial. Și în anii următori acest lucru va fi confirmat prin numeroase exemple concrete, susține Ion Muntean.