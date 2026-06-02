Moldova intenționează să achiziționeze gaze și produse petroliere de la Azerbaidjan la prețuri avantajoase.

În plus, Chișinăul speră să atragă investiții din Baku pentru modernizarea sistemelor de încălzire și proiecte de eficiență energetică. Aceste subiecte au fost discutate de ministrul Energiei Dorin Junghietu în cadrul întâlnirilor cu colegii săi din Azerbaidjan, în cadrul forumului internațional „Săptămâna Energetică de la Baku”, scrie rupor.md.

Potrivit lui Dorin Junghietu, diversificarea surselor de aprovizionare a devenit o chestiune de securitate națională pentru republică. Ministrul Energiei a subliniat că, într-un timp scurt, Moldova a reușit să se desprindă de dependența totală față de un singur furnizor extern prin conectarea la rețeaua europeană de electricitate ENTSO-E, explorarea unor rute alternative de import de gaze, precum și prin dezvoltarea accelerată a energiei verzi interne, a cărei capacitate a crescut de 12 ori în cinci ani.

Pentru a spori reziliența în perioada de iarnă, Chișinăul intenționează, de asemenea, să consolideze cooperarea cu Ucraina vecină. În marja summitului, Dorin Junghietu a purtat negocieri bilaterale cu primul viceprim-ministru și ministrul Energiei al Ucrainei, Denis Șmîgal. Părțile au conturat planuri pentru integrarea piețelor lor de electricitate în sistemul energetic paneuropean, extinderea colaborării în cadrul Coridorului Vertical al Gazelor și utilizarea depozitelor subterane ucrainene pentru crearea unor rezerve strategice de combustibil.

În paralel, delegația moldovenească și-a confirmat interesul de a participa la un mare proiect regional „Coridorul Verde” (Azerbaidjan–Georgia–România–Ungaria), care este creat pentru transportul energiei regenerabile pe piața europeană.