Moldova HiTech Park va crea peste 20.000 de locuri de muncă.

Vorbind la postul public de televiziune Moldova 1, ea a reamintit că acest atu promițător al Republicii Moldova este un parc de tehnologii avansate de importanță strategică, transmite infotag.md.

Acesta este situat pe o suprafață de 50 de hectare în zona Arena Chișinău și va combina în curând cercetarea academică cu mediul de afaceri, creând peste 20.000 de locuri de muncă.

„Dacă astăzi industria IT este estimată la 1 miliard de dolari, atunci împreună cu Parcul HiTech de înaltă tehnologie, putem obține un efect economic de 1,3 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 7% din PIB-ul actual", a spus Nistor.

Potrivit acesteia, adoptarea unei legi speciale de către Parlament permite acestui activ să se poziționeze ca parc tehnologic.

„Acest lucru ne permite să transformăm mai repede 50 de hectare de teren agricol în terenuri de construcții, deoarece investitorii nu au timp să aștepte, iar acest lucru ne-a permis să creăm un mecanism de gestionare și un mecanism de finanțare pentru Parcul de înaltă tehnologie din Moldova. O lege specială înseamnă sprijin politic în atragerea investitorilor", a explicat Nistor.

Structura administrativă inovatoare a parcului, bazată pe modelul spaniol, unește autoritățile centrale, administrațiile locale și universitățile.

„Nu avem doar Guvernul, prin Agenția Proprietății de stat, care, apropo, are un pachet de sprijin cu o majoritate simplă de 55%. Avem două primării-Chișinău și Stauceni. Este foarte important ca acestea să asigure alimentarea cu apă și canalizarea și, prin urmare, să ajute la dezvoltarea parcului. Și avem două universități: o universitate tehnică și o universitate medicală", a spus ea.

Potrivit Doinei Nistor, Moldova este țara cu cea mai mare rată de creștere a industriei IT din Europa de Est.

Prima etapă a proiectului HiTech Park este planificată pentru 2026-2035. este estimat la 200 de milioane de euro, din care 150 de milioane de euro sunt finanțate de investitori privați.

Autoritățile negociază în prezent cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare pentru finanțarea infrastructurii primelor clădiri ale parcului.

Doina Nistor a menționat că proiectul a început deja să atragă parteneri internaționali și companii din industriile high-tech, care au anunțat investiții de 11 milioane de euro.

„În cadrul Moldova Digital Summit am semnat primele acorduri de intenție cu trei parteneri importanți. Primul este Medtronic, o companie globală, lider global în tehnologie și inovație în domeniul medical. Al doilea este STICK, serviciul de stat pentru Tehnologia Informației și securitatea cibernetică, despre găzduirea unui centru de date. Al treilea este Micro Nanotech, iar compania ar dori să construiască o fabrică de nanotehnologie", a concluzionat ea.