Moldova deschide calea producerii izotopilor pentru depistarea precoce a cancerului.

În Moldova vor fi legalizate acceleratoarele de particule pentru diagnosticarea cancerului și defectoscopia clădirilor.

Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la desfășurarea în condiții de siguranță a activității nucleare și radiologice.

Documentul introduce oficial în domeniul juridic noțiunea de „accelerator de particule”, definit ca echipament sau instalație care accelerează particulele prin emiterea de radiații ionizante cu energie mai mare de 1 MeV, transmite logos-pres.md.

„În legea actuală privind activitatea nucleară și radiologică, unde este prezentată lista dispozitivelor care utilizează radiații electromagnetice și izotopi, nu este menționat un dispozitiv extrem de necesar și important. Este vorba despre acceleratorul de particule (care permite obținerea izotopilor). Pentru ce sunt necesari izotopii? Pentru două sarcini foarte importante: detectarea tumorilor de dimensiuni foarte mici, de la nivel microscopic până la răspândirea în organism”, a menționat autorul proiectului, președintele Comisiei pentru protecția socială, sănătate și familie, Adrian Belîi.

Potrivit acestuia, în prezent Moldova importă izotopi din București, însă acest proces este strict limitat din cauza perioadei lor scurte de înjumătățire, care variază de la 2 minute pentru oxigenul radioactiv până la 68 de minute pentru galiul radioactiv.

„Un întreg sector al bolilor oncologice nu poate fi diagnosticat în stadii incipiente sau nu poate fi verificată eficient eficacitatea tratamentului în absența acestor izotopi, care sunt administrați pacientului și apoi, cu ajutorul scanării PET sau al aparatelor de tomografie, pot fi identificați. Prin urmare, aici apare și momentul tehnic al intervenției legislative”, a subliniat Belîi.

Necesitatea modificărilor este dictată de situația dificilă din domeniul oncologiei. Anual, în Moldova cancerul este diagnosticat pentru prima dată la 10.000 de persoane, iar numărul total al acestor pacienți ajunge la 45.000.

„Problema constă în faptul că majoritatea bolilor oncologice sunt diagnosticate în stadii avansate, când tratamentul este mult mai puțin eficient și foarte, foarte costisitor”, a declarat Belîi.

… Și în scopuri industriale

Pe lângă medicină, echipamentul este planificat să fie utilizat în scopuri de cercetare și industriale, de exemplu, pentru efectuarea defectoscopiei clădirilor și structurilor fără a le distruge. Așa cum a scris deja Logos Press, în prezent legea se aplică exploatării surselor de radiații ionizante și a acceleratorilor de particule exclusiv în contextul radioterapiei.

Inițiativa analizată urmărește înlocuirea acestei formulări cu una mai largă. Aceasta va acoperi utilizarea acestui echipament atât în scopuri medicale (radioterapie, producerea de radiofarmaceutice), cât și în scopuri industriale (control nedistructiv, modificarea materialelor), precum și în cercetări științifice.

Deputata Ana Oglindă: „Modificările propuse creează premise pentru atragerea investițiilor în tehnologii medicale de ultimă generație, în sprijinul implementării programului național de combatere a cancerului. Proiectul stabilește clar obligațiile operatorilor privați, instituțiilor medicale private și prevede cerințe clare privind instruirea și monitorizarea permanentă pentru protecția sănătății oamenilor și a mediului”. Proiectul a fost votat de 74 de deputați. Urmează să fie adoptat în a doua lectură.