logos.press.md
1 Iunie 2026, 18:05
10
Moldova consolidează protecția ecosistemului pieței de capital

Legislația națională actualizează garanțiile pentru organismele de plasament colectiv în conformitate cu realitățile europene.

Acestea vor include garanții de egalitate indiferent de țara de origine a capitalului, protecție împotriva exproprierii, garanții de libertate a tranzacțiilor financiare și protecție în cazul instrumentelor derivate, transmite logos-pres.md.

„Noua lege va contribui la dezvoltarea pieței fondurilor de investiții din Republica Moldova, la sporirea protecției investitorilor și la pregătirea pentru integrarea sectorului financiar național în piața internă a Uniunii Europene”, se arată în comunicatul oficial.

Dezvoltarea ecosistemului fondurilor de investiții colective este coordonată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Statutul juridic al fondurilor moderne din țară se bazează pe două platforme-cheie: organismele de plasament colectiv clasice și alternative (platforme digitale și de crowdfunding).

