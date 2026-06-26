Moldova analizează posibilitatea construirii unei termocentrale pe gaze cu o capacitate de 100 MW

Ministerul Energiei al R. Moldova a publicat un Memorandum de înțelegere cu companiile americane SBCC și Wheeler Machinery Co. pentru pregătirea proiectului unei centrale electrice pe gaz cu o capacitate de cel puțin 100 MW.

Scopurile publicării documentului nu sunt precizate, informează logos-press.md.

Acesta prevede elaborarea unui plan tehnico-economic, evaluarea amplasamentelor, modele de finanțare și condițiile posibile de realizare a proiectului.

Conform Memorandumului semnat la 23 septembrie 2025, părțile intenționează să colaboreze la pregătirea proiectului de generare a gazului în Republica Moldova folosind tehnologiile generatoarelor de gaz Caterpillar.

În document se menționează că scopul proiectului este creșterea și diversificarea capacităților interne de producere a energiei electrice în cadrul obiectivelor de consolidare a securității energetice a țării.

Totodată, Memorandumul are caracter de acord de intenție și nu creează obligații privind construcția centralei electrice.

Ca potențial cumpărător al energiei electrice produse, în document este indicat traderul de stat Energocom. Părțile planifică să pregătească un model comercial, inclusiv un posibil acord de cumpărare a energiei electrice (PPA).

Partenerii din SUA sunt responsabili de pregătirea proiectului

În cadrul colaborării, SBCC este desemnată ca parte care va coordona pregătirea modelului de afaceri al proiectului, evaluarea fezabilității financiare și atragerea finanțării posibile.

Compania Wheeler Machinery Co. trebuie să furnizeze tehnologiile de generare a gazului, documentația tehnică, precum și să participe la integrarea echipamentelor, punerea în funcțiune și pregătirea personalului.

Ministerul Energiei, la rândul său, va sprijini obținerea autorizațiilor, alegerea amplasamentului, conectarea la infrastructura energetică și colaborarea cu structurile de stat profilate.

În comunicatul privind publicarea Memorandumului, Ministerul Energiei subliniază că dezvoltarea noilor capacități interne de generare rămâne una dintre direcțiile politicii energetice a Moldovei, care tradițional depinde de surse externe de energie electrică.

Generarea pe bază de gaz poate fi considerată unul dintre instrumentele de creștere a flexibilității sistemului energetic — mai ales în perioadele de cerere crescută sau restricții pe piețele externe.

Totodată, parametrii finali ai proiectului, inclusiv costul, sursa de finanțare, amplasamentul construcției și termenele de realizare, vor fi stabiliți după finalizarea fazei de planificare.