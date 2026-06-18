Republica Moldova aderă la două convenții internaționale în domeniul maritim, menite să contribuie la protecția mediului și la consolidarea siguranței navigației.

Parlamentul a adoptat astăzi, în prima și a doua lectură, proiectele de lege privind aderarea la cele două instrumente, adoptate sub egida Organizației Maritime Internaționale pentru a institui un cadru juridic unitar în domeniu, transmite moldpres.md.

Convenția de la Nairobi din 2007 stabilește reguli clare privind identificarea, marcarea și îndepărtarea epavelor maritime care pot pune în pericol siguranța navigației sau mediul marin, fiind principalul instrument juridic internațional în acest domeniu. Documentul prevede că proprietarii de nave sunt obligați să suporte costurile operațiunilor de îndepărtare a epavelor și să dețină asigurări care să acopere eventualele intervenții, eliminând astfel ambiguitățile juridice și asigurând resursele necesare pentru situații de urgență maritimă.

De asemenea, Convenția de la Hong Kong din 2009 reglementează dezafectarea și reciclarea navelor maritime, impunând standarde stricte pentru protecția lucrătorilor și a mediului în procesul de gestionare a materialelor periculoase din structura navelor. Acesta este singurul instrument juridic internațional din domeniu, elaborat ca răspuns la practicile nesigure și poluante existente la nivel mondial.

Secretarul de stat în domeniul transporturi de la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluţă, a subliniat că aderarea la cele două convenții va alinia Republica Moldova la standardele internaționale promovate de Organizația Maritimă Internațională și va consolida cooperarea regională în domeniul siguranței navigației și protecției mediului marin.

„Pentru Republica Moldova, aderarea va contribui la consolidarea statutului de stat responsabil, la creșterea credibilității internaționale a țării și la aprofundarea cooperării cu partenerii europeni și internaționali din domeniul mediului. Aderarea va susține obiectivele de protecție a mediului și de dezvoltare durabilă promovate la nivel național și european”, a afirmat Mircea Păscăluţă.

De asemenea, cele două convenții vor contribui la creșterea siguranței ecologice la portul Giurgiulești, reducerea riscului de poluare în exploatarea și reciclarea navelor, precum și la dezvoltarea cooperării cu statele riverane Mării Negre și cu partenerii din Uniunea Europeană în cadrul economiei circulare și al transportului durabil.

Convențiile vor intra în vigoare după ratificarea acestora de Parlament.