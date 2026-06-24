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logos.press.md logologos
24 Iunie 2026, 22:39
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Moldova a simplificat condițiile de implementare a proiectelor strategice

Pentru proiectele din domeniul energetic care prezintă un interes comun și reciproc cu statele Uniunii Europene și ale Comunității Energetice, Guvernul instituie un regim prioritar de coordonare instituțională.

Moldova a simplificat condițiile de implementare a proiectelor strategice.
Moldova a simplificat condițiile de implementare a proiectelor strategice.

Aceste proiecte vor beneficia de avantaje sub forma unor proceduri accelerate de aprobare, transmite logos-pres.md.

Acest lucru este prevăzut în modificările adoptate pe 24 iunie de Guvernul Republicii Moldova. Ele aliniază legislația națională la normele europene privind infrastructura energetică transeuropeană și reprezintă un nou pas în procesul de integrare pe piața energetică europeană.

Noile prevederi creează condiții mai clare și mai eficiente pentru dezvoltarea unei infrastructuri energetice transfrontaliere moderne, inclusiv linii electrice, rețele inteligente și alte proiecte strategice care contribuie la creșterea independenței și rezilienței sistemului energetic național.

Modificările prevăd, de asemenea, creșterea standardelor de transparență și consultare publică, astfel încât cetățenii și toate părțile interesate să fie informați și implicați încă din primele etape ale elaborării proiectelor energetice strategice.

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