Moldova a semnat un memorandum cu rețeaua europeană EIT privind mobilitatea și energia.

Documentul a fost semnat de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și directorul Traian Urban. Memorandumul deschide pentru startup-urile moldovenești oportunități de finanțare și acces pe piețele europene, implementarea proiectelor pilot în domeniul mobilității electrice și infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice, precum și participarea în consorții capabile să atragă granturi și investiții, transmite nordnews.md

Acordul prevede, de asemenea, organizarea de evenimente și programe de instruire, schimbul de bune practici și transferul de expertiză europeană către autoritățile centrale și locale. Parteneriatul creează premise pentru inițiative comune cu România și Ucraina în domeniul energiei verzi și mobilității durabile.

EIT Urban Mobility Innovation Hub East reunește autorități publice, universități, companii, startup-uri și investitori, având ca scop dezvoltarea și implementarea soluțiilor moderne în transportul urban, energia curată și tehnologiile inovatoare în țările Europei de Est.