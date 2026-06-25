Moldova a semnat un acord cu ONU pentru dezvoltarea industrială.

În cadrul vizitei în Austria, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a avut o întâlnire cu directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), Gerd Müller.

În cadrul întâlnirii a fost semnat oficial Programul de Parteneriat Țară pentru Republica Moldova pentru anii 2026-2032, transmite logos-pres.md.

Programul stabilește cadrul strategic de cooperare între Moldova și UNIDO și este orientat spre susținerea dezvoltării industriale durabile, creșterea competitivității întreprinderilor, promovarea tranziției „verzi” și digitale, precum și a procesului de integrare europeană a Moldovei.

În cadrul discuțiilor, vicepremierul Eugeniu Osmochescu a apreciat sprijinul oferit de UNIDO pentru modernizarea economiei naționale și a subliniat importanța noului program pentru atragerea investițiilor, dezvoltarea competențelor, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii și crearea de noi locuri de muncă.

De asemenea, oficialii au examinat posibilitățile de extindere a cooperării, inclusiv implementarea în Republica Moldova a unor inițiative menite să consolideze reziliența industrială și transferul tehnologiilor moderne, după modelul altor proiecte de succes. Semnarea acestui acord confirmă angajamentul comun pentru construirea unei economii naționale mai competitive, inovatoare și durabile.

Agenda vizitei la Viena a inclus și o componentă economică importantă, organizată cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova în Austria. Vicepremierul a participat la o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor austriece din domenii strategice precum industrie, energie, logistică și transport, care a servit drept platformă pentru dialog privind oportunitățile de investiții și perspectivele aprofundării cooperării economice dintre cele două state.

Osmochescu a prezentat prioritățile guvernului în domeniul dezvoltării economice și digitalizării.