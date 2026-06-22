Moldova a reluat importul de ulei: Cumpărăm de două ori mai mult decât vindem.

Volumul total al comerțului extern cu ulei de floarea-soarelui a depășit în mai 2026 pragul de 2.100 de tone, cu o valoare de peste 63 de milioane de lei, arată analiza economistului Iurie Rija, bazată pe datele vamale.

Conform calculelor, Moldova a importat 1.425 de tone și a exportat doar 689 de tone, ceea ce înseamnă că importul a fost de peste două ori mai mare decât exportul ca volum și de aproximativ 2,6 ori mai mare ca valoare, transmite noi.md.

Economistul explică această schimbare prin modificarea structurii exportului. În aprilie, compania Danube Oil Company SRL asigura aproximativ 88% din exportul moldovenesc de ulei de floarea-soarelui, însă în mai aceasta nu mai apare în statistica comercială. Ca urmare, exportul a fost distribuit între patru companii și doar trei destinații externe: România, Bulgaria și Italia. România a rămas principalul cumpărător de ulei moldovenesc — 372 tone, aproape 54% din volumul total. Bulgaria a importat 245 tone, iar Italia — 72 tone. Datele arată diferențe semnificative în prețuri: Bulgaria plătea în medie circa 30 de lei pe litru de ulei, în timp ce România — aproximativ 22 de lei.

În ceea ce privește importul, Ucraina și-a consolidat poziția dominantă pe piața moldovenească, livrând peste 94% din volumul total. Cotele României și Rusiei au fost mult mai mici, însă produsele din aceste țări se vindeau la prețuri medii mai ridicate.

Analiza subliniază, de asemenea, diferența dintre prețul mediu al uleiului exportat și cel importat. În mai, Moldova a exportat ulei la un preț mediu de 25 de lei pe litru, în timp ce importul costa în medie 32 de lei pe litru. Potrivit lui Iurie Rija, acest fapt indică că țara exportă preponderent ulei cu un grad scăzut de procesare, iar importă produse cu valoare adăugată mai mare — ambalate și promovate sub mărci comerciale cunoscute.

În concluzie, economistul remarcă că piața moldovenească a uleiului de floarea-soarelui rămâne dependentă de activitatea marilor exportatori și de importul produselor procesate. Ultimele luni demonstrează volatilitate: perioadele de creștere a exportului sunt rapid urmate de revenirea dominației importului.